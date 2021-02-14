شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الأهلي ثالث العالم عن جدارة ومن يتحدث عن ضعف بالميراس ‏‏«مالوش في الكورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بما قدمه النادي الأهلي خلال مشواره في كأس العالم للأندية نسخة 2020.

وقال ميدو عبر قناة النهار: «الأهلي حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق».

وواصل: «انبهرت من أداء الأهلي أمام بالميراس، في الوقت الذي كنا نعاني كثيراً أمام أندية أمريكا اللاتينية».

وأكمل: «بالميراس فريق قوي ومنظم ويضم عناصر ممتازة ومن تنزئم الأهلي هو سبب ظهوره بشكل متواضع».

وأنهى تصريحاته: «من يتحدث عن أن بالميراس فريق ضعيف شخص لا يفقه شيئاً عن كرة القدم».