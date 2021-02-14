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ميدو: الأهلي ثالث العالم عن جدارة ومن يتحدث عن ضعف بالميراس ‏‏«مالوش في الكورة»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بما قدمه النادي الأهلي خلال مشواره في كأس العالم للأندية نسخة 2020.

وقال ميدو عبر قناة النهار: «الأهلي حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق».

وواصل: «انبهرت من أداء الأهلي أمام بالميراس، في الوقت الذي كنا نعاني كثيراً أمام أندية أمريكا اللاتينية».

وأكمل: «بالميراس فريق قوي ومنظم ويضم عناصر ممتازة ومن تنزئم الأهلي هو سبب ظهوره بشكل متواضع».

وأنهى تصريحاته: «من يتحدث عن أن بالميراس فريق ضعيف شخص لا يفقه شيئاً عن كرة القدم».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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