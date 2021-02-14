شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: لا يمكن مقارنة مروان محسن بمهاجم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق، أن السوشيال ميديا ليست مقياسا لآراء الجماهير في الشارع الرياضي.

وقال نادر، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إن مروان محسن لاعب الأهلي شارك مع جميع المدربين الذين تولوا قيادة الأهلي منذ انضمامه للفريق.

وتابع: «مروان محسن يقدم ضغطا فرديا وهذه من مميزاته كمهاجم، هو بذل مجهودا كبيرا خارج منطقة جزاء المنافس».

وأضاف أن مروان محسن أثبت نفسه ولا يمكن مقارنته بمروان حمدي مهاجم الزمالك.