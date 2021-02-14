شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي عن غياب الأداء الهجومي أمام بايرن: «فازوا على ‏برشلونة بالثمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كيفين جونسون، المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن الحديث عن انتقاد الجهاز الفني للفريق عقب مباراة بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية أمر غير منطقي.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

وقال جونسون، في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «واجهنا فريقا عملاقا ولعبنا كالأبطال أمامه وجميع اللاعبين كانوا نجوماً على رأسهم محمد هاني».

وواصل: «قدمنا أفضل ما في وسعنا وتقدمنا للأمام خلال بعض فترات المباراة ولاحت لنا فرص أمام فريق فاز على برشلونة بالثمانية وأعتقد أن النتيجة مرضية مقارنةً بحجم المنافس».

وأنهى تصريحاته: «عانينا من سوء حظ كبير خلال لقطة هدفي بايرن ميونخ بالإضافة إلى الإصابة المبكرة لعلي معلول، ولا نستحق الانتقاد فظهرنا كالأبطال في تلك المباراة».