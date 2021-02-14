شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حقيقة توقيع عقوبة على كهربا والشحات بسبب أبوتريكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالأجواء التي عاشها المارد الأحمر بقطر خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبدالحفيظ، خلال تصريحاته المتلفزة: «كانت بطولة غالية واستعدينا لها بشكل قوي جدا، وكان هناك اهتمام كبير بنا هناك، والجمهور ساندنا شكل كبير».

وأكد: «كانت أقوى مشاركة للأهلي في تاريخ مشاركتنا في البطولة، بداية بمواجهة أصحاب الأرض ثم مواجهة بطل العالم بايرن ميونخ، وأخيرا مواجهة مدرسة برازيلية قوية».

وعن إيقاف كهربا وحسين الشحات، قال: «كان تصرف عفوي منهم خاصة أنهما كانا بجانب أبوتريكة خلال تصوير لقاء إعلامي، ولم أتخذ ضدهما أي إجراء لأني لم أنبه عليهما بعدم فعل ذلك».