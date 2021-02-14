شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: ألعب في الأهلي بحثًا عن البطولات وليس المال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، إنه سعيد بالمشاركة في كأس العالم للأندية، والحصول على الميدالية البرونزية.

وأضاف محمد شريف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «التواجد في الأهلي شرف لأي لاعب، فهو النادي الأفضل في مصر وإفريقيا، واللاعب يبحث داخله على حصد البطولات وليس جمع الأموال».

وتابع: «الجماهير تتذكر جيل تريكة، وبركات، ووائل جمعة بسبب ما حققوه من إنجازات، نحن قدمنا مباريات جيدة، وكنا نحاول تسجيل التعادل أمام بايرن ميونخ، أو على الأقل الخروج بنتيجة جيدة».

وأكمل: «مباراة بالميراس البرازيلي كانت الأصعب للأهلي في كأس العالم للأندية، وأحزن بالطبع لعدم المشاركة باستمرار، لكن لا أثير المشاكل، وأتمنى التوفيق دائما لزملائي».