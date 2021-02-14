شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسحق ألافيس بفضل الساحر ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة (5-1)، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 23 من الليجا.

وسجل الأهداف لبرشلونة ترينكاو هدفين «29» و«74»، وميسي هدفين «45+2» و«75» وفيربو «80» بينما أحرز ريوخا هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 57.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.