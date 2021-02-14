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برشلونة يسحق ألافيس بفضل الساحر ميسي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة (5-1)، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 23 من الليجا.

وسجل الأهداف لبرشلونة ترينكاو هدفين «29» و«74»، وميسي هدفين «45+2» و«75» وفيربو «80» بينما أحرز ريوخا هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 57.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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