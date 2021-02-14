شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الشباب صدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انفرد فريق الشباب بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد فوزه على مضيفه النصر في ديربي الرياض برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة ١٨ لدوري المحترفين.

بدأ اللقاء بسيطرة شبابية بحثاً عن هدف مبكر وتحقق له ذلك عن طريق نجمه ايفر بانيغا من ركلة جزاء (د: ١٧)، وأضاف زميله كريستيان جوانكا هدفين (د: ٢٨، ٨٢)، ومن ثم ختم ايغالو مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للشباب (د: ٩٠+٢)، فيما أضاع عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء أبدع في التصدي لها الحارس الشبابي زيد البواردي (د: ٨٩). وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الحادي عشر في الدوري رافعاً رصيده إلى ٣٨ نقطة ومنفرداً بصدارة الدوري، فيما تلقى النصر خسارته السابعة ليتجمد رصيده عند ٢٥ نقطة وفي المركز السادس.

القادسية يكسب

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، تمكن القادسية من الفوز على مضيفه التعاون بهدفين نظيفين جاءا عن طريق كاروليس اندريا (د:6)، وحسن العمري من ركلة جزاء (د:54). وبهذه النتيجة حقق القادسية فوزه السادس ليصل للنقطة 25 متساوياً مع التعاون الذي جاء سابعاً بفارق الأهداف فيما قفز القادسية للمركز الثامن.

الفتح يقلب الطاولة

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، قلب الفتح تأخره أمام ضيفه العين لفوز بثلاثة أهداف لهدفين، وتألق مهاجم الفتح ميتشيل تي فريدي بأحرازه 3 أهداف (هاتريك د:53، 75، 84)، فيما جاء هدفا العين عن طريق ماريو باستوس (د:50)، خوانبي انيور (د:61)، وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه السادس في الدوري ويصل للنقطة 22 محتلاً المركز الـ11، فيما تلقى العين الخسارة 13 وتجمد رصيده عند 13 نقطة ليبقى في المركز الـ16 (الأخير).

الزعيم يواجه فارس الجنوب

وتختتم لقاءات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الأحد) بمواجهة مرتقبة تجمع الهلال ثالث الدوري بفريق ضمك (المركز 15) عند الساعة 4:05 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، إذ يحتل فارس الجنوب المركز الـ15 برصيد 13 نقطة جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 22 وعليه 33، فيما يحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 33 نقطة حصدها من 9 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 30 وعليه 12.