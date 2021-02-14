شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمة لرازفان: استنسخ تجربة كندينو وزاجالو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه لاعب الهلال سابقاً صالح النعيمة نصيحة للمدرب الهلالي الروماني رازفان لوشيسكو مطالباً إياه بضرورة استغلال الفرصة التي منحتها له الإدارة مؤخراً. وكتب النعيمة على حسابه بتويتر: بما أن رازفان مستمر والإدارة جددت الثقة فيه، فأمنيتي من رازفان لوشيسكو التخلي عن بعض قناعاته بإعطاء فرصة للشباب حسب ما تقتضية الحاجة، والأخذ بتجربة المدرب زاجالو عام 1399هـ بالزج بالمهنا والمصيبيح والبيشي فكانت انطلاقة لهم. كذلك تجربة كندينو 1405هـ بالزج بالثنيان وسعد مبارك.

ميدانياً، أنهى الفريق الهلالي استعداداته النهائية لمباراة الفريق التي ستقام أمام ضمك ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبدأ مران الفريق بتدريبات لياقية ثم تكتيكية، واختتم المدرب المران بمناورة فنية. على صعيدٍ آخر، استبعد الجهاز الفني اللاعب جيوفينكو من البعثة المشاركة في مباراة ضمك رغم مشاركته في التدريبات الجماعية لعدم الجاهزية الكاملة.