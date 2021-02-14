شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يراقب التعاون.. ورودريغيز يعود والان مع التفاصيل

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات