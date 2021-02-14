شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الخيل الأكثر قيمة في العالم بنكهة الأزياء السعودية التراثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قدم نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، دليلا إرشاديا يُحدد قواعد اللبس الخاصة المسموح بها للحضور أثناء أمسية أكثر سباق للخيول قيمة في العالم، «كأس السعودية 2021»، في المنطقتين «الملكية والعامة»، المُقرر عقده خلال 19و20 فبراير الجاري، في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، وهو مهرجان للسباقات الدولية متعدد الأشواط تفوق جوائزه 20 مليون دولار.

ويُعد الزي السعودي جزءا من ثقافتنا وتراثنا الأصيل، الذي تسعى المملكة لإظهاره وإيصاله للعالم، من خلال استلهام الأزياء التراثية من مختلف مناطق المملكة، أثناء حضور هذا الحدث العالمي، الممثل في «كأس السعودية 2021»،والدليل الإرشادي الخاص بأزياء «كأس السعودية 2021»، أُعد بالتعاون بين نادي سباقات الخيل، وهيئة الأزياء التابعة لوزارة الثقافة، وتُعد المناسبة فرصة حيوية «لإظهار ثقافتنا الأصيلة» و«الاعتزاز بها» أمام العالم في مسارات مختلفة ومن ذلك: «الخط العربي، والموسيقى، والسدو، والأزياء التراثية».

وشاركت خبيرة الأزياء ليلى البسام والرسامة نورة السحمان، في إنجاز دليل بصري إرشادي، يحدد «قواعد اللباس الخاصة بكأس السعودية 2021»، في المنطقتين الملكية والعامة، لتشجع ضيوف الحدث على الاحتفال بالثقافة السعودية من خلال ارتداء أنماط مستوحاة من الأزياء التراثية التي كان يتم ارتداؤها تقليديًا في مختلف أنحاء المملكة، مع ثبات الزي العسكري للضباط المتواجدين، كما يحق للضيوف غير السعوديين ارتداء الزي الوطني الخاص بهم، أو الزي العالمي المكون من «البدلة، والمعطف، وربطات العنق».

ويتوجب على الضيوف السعوديين من الرجال المتواجدين في «المنطقة الملكية» الانتقاء بين أربعة خيارات، مع تثبيت لبس «الثوب والعقال والشماغ أو الغترة»، يقوم الخيار الأول على «الثوب والبشت»، وهو ملمح تقليدي كان الأكثر ظهوراً في المناسبات الرسمية أو الشعائرية، بينما الخيار الثاني محدود بثوب وصدرية، وهو تراث سعودي منتشر في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطور مؤخراً بإضافة لمسات تطريز بتشكيلات هندسية، وحروف عربية.واستدعى «الخيار الثالث» الموروث السعودي لأحد أجمل الأزياء الرجالية التي اختفت لسنوات طويلة، وهو «الصاية»، وهو رداء شبيه بالدقلة، ولكنه مصنوع من قماش منقوش، يُلبس فوق الثوب، وتكون ألوانه غالباً لافتة، وهو من الأزياء الأكثر انتشاراً في مواسم الشتاء والمناسبات الكبرى، وانتشر في نجد وشمال المملكة العربية السعودية.

أما الخيار الرابع المسموح به للرجال، فيُعرف بـ «الدقلة»، وهو معطف يمتد طوله على امتداد الثوب، ويتميز بقصته الملائمة لمقاس مرتديه وتطريزه اللافت، وجاء في توصيات الدليل الإرشادي مقترحات إضافية، مثل أن يكون اختيار الدقلة أو الصاية مقرونين باختيار لون الثوب المميز.

وعلى الجانب الآخر، يحث نادي سباقات الخيل، الحضور من الرجال في «المنطقة العامة» على الالتزام بالأزياء المسموح بها في المنطقة الملكية، مع ترك الباب مفتوحًا لمن أراد ذلك، إلا أنه أكد على أهمية التقيد بلبس الزي الوطني السعودي والمُحدد في «الثوب، والعقال، والشماغ أو الغترة»، وبالنسبة للضيوف من غير السعوديين فيحق لهم ارتداء الأزياء الوطنية الخاصة ببلدانهم، أو لبس القميص والبنطال من دون المعاطف.

وحدد الدليل الإرشادي قسمًا خاصًا للأزياء النسائية المسموح بها الليلة المنتظرة لـ «كأس السعودية 2021»، ومن ذلك ارتداء «العباءات أو الأثواب المستوحاة من الأزياء التقليدية السعودية»، مع أهمية اتباع أسلوب الاحتشام بما يتوافق مع المعايير المجتمعية والقيمية في المملكة العربية السعودية، أو الزي الرسمي العسكري للضباط في الخدمة، وبالنسبة للضيوف غير السعوديات، فيمكنهن ارتداء ألبستهن الوطنية، أو بدلة رسمية أنيقة مع معطف.

وينطلق كأس السعودية تحت إشراف وتنظيم نادي سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية ويقوم بإدارته في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض. وهو مهرجان للسباقات الدولية لمدة يومين تحت عنوان كأس السعودية - السباق الأكثر قيمة في العالم، تأسس في عام 2020 مع التجديد الثاني المقرر إجراؤه السبت 20 فبراير 2021، بجوائز إجمالية قدرها 30.5 مليون دولار، ويتميز بسباقات ترابية وعلى العشب لخيول السباق ذات العيار الأعلى في العالم. يتضمن برنامج السباق الكامل يوم الجمعة تحدي الفرسان الدوليين الذي يشهد تنافس 7 فارسات و7 فرسان إضافة إلى جائزة سباق الهانديكاب السعودي الدولي البالغة 500 ألف دولار للخيول المدربة في دول سباقات المجموعة الثانية والثالثة المسجلة في الاتحاد الدولي لهيئات سباق الخيل.

كُلف كأس السعودية بنشر الوعي بسباق الخيل في البلاد وتشجيع المشاركة بين الرجال والنساء ضمن هذه الرياضة. كما يهدف إلى الترويج للمملكة العربية السعودية على المستوى الدولي لتكون بمثابة علامة على رحلة المملكة التحويلية وتشجيع السياحة والاستثمار.