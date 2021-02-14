شكرا لقرائتكم خبر عن 126 جواداً عالمياً تصل الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتواصل رحلات وصول الخيل الدولية القادمة للأراضي السعودية للمشاركة في كأس السعودية 2021، إذ وصلت إلى الرياض 5 من أفضل الخيل اليابانية بحسب جدولة مواعيد رحلاتها، لتنضم إلى الخيل الأمريكية التي حطت رحالها بالمحجر الدولي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية قبل يومين استعداداً للمشاركة في النسخة الثانية من «كأس السعودية» الأغلى في العالم، وذلك على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري.

ويتوالى وصول بقية الخيل المشاركة من بعض الدول الأوروبية، غير أن الخيل البريطانية، التي من ضمنها الجواد «مشرف» للمالك السعودي عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، الذي يشارك في الشوط الرئيسي «كأس السعودية»، سيكون موعد وصوله الأحد القادم، وستكون الخيل القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة آخر الواصلين وذلك في يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

ووفرت اللجان المختصة بالمحجر الدولي المخصص للخيل الزائرة المشاركة في هذا الحدث العالمي كافة الاشتراطات الدولية للمحاجر الصحية للخيل، التي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان تدريب خاصاً، إلى جانب مواعيد محددة ومجدولة لأداء تمارينها على أرضية الميدان الرئيسي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وبلغ عدد الخيل المسجلة في البطولة عموماً من الخيل المتدربة محلياً والقادمة من مختلف دول العالم أكثر 126 جواداً، بمعدل 14 جواداً مقسمة على 9 أشواط بشكل مبدئي، إذ ستجري في الأيام المقبلة القريبة جداً مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة، إلى جانب القرعة المخصصة لبوابات جهاز الانطلاق وتثبيت أسماء الخيالة على الخيل المشاركة.