شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدالله» يواصل إضاعة ركلات الجزاء! والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصبح لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله أكثر اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إهداراً لركلات الجزاء التي تحتسب لصالح فريقه، إذ أهدر 4 ركلات جزاء بالدوري خلال هذا الموسم. وكان حمدالله قد أهدر ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريقه أمام الشباب ضمن الجولة 18 من الدوري. وسبق لـ«حمدالله» أن أهدر ركلات جزاء أمام أبها والاتفاق والأهلي. يذكر أن حمدالله يملك 3 أهداف مع فريقه النصر، جميعها سجلها عن طريق ركلات الجزاء.