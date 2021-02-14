شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: شخصية سيف الدين الجزيري أقوى من مروان حمدي في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيي، نجم ومدرب الزمالك الأسبق، أن عدم وجود الفار في مباراة فريقه أمام المولودية بدوري الأبطال حرم الفارس الأبيض من ضربة جزاء مستحقة موضحا أن أداء اللاعبين كان جيدا للغاية رغم التعادل.

وأضاف يحيى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس، أن سيف الجزيري يملك شخصية أقوى من مروان حمدي، وهما الوافدان في الميركاتو الأخير لصفوف الزمالك.

وكشف طارق يحيي أنه من بين كل الأدوار التي شغلها في مسيرته من محلل لمقدم برامج لمدرب، وأنه يستمتع أكثر بمهنة التدريب على الرغم من أنها مرهقة، لأنها حسب وجهة نظره تكسبه مزيدا من الخبرات.

وأكد يحيى أنه رفض العمل في الجهاز الفني للصربي ميتشو، وتحمل انتقادات واتهامات كثيرة وقتها، موضحا أنه رفض معاونة ميتشو؛ لرفع الضغط عنه وإتاحة الحرية التامة؛ لوضع النقط على الحروف، خاصة أن كرة القدم هي مؤشر الاستقرار داخل نادي الزمالك.

وانقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت مواجهة تاونجيت السنغالي مع الترجي إزعاجا مضاعفا للزمالك، فبعد أن توقعت الفرق الثلاثة أن الفريق السنغالي سيكون ضيف شرف في المجموعة فاجأ الجميع بمستوى مميز أمام الترجي في عقر دار الأخير وكاد يتغلب عليه.

حصد الترجى التونسي أول 3 نقاط فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على ضيفه تونجيث السنغالي بهدفين مقابل هدف على "الملعب الأولمبي حمادي العقربي" فى افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021، سجل هدفى الترجى طه ياسين الخنيسي من ضربة جزاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول 45+1.

وأضاف خالد باسط الهدف الثانى فى الدقيقة 73 بعدما تقدم الضيوف بهدف نظيف سجله جبرييل سيلا فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.