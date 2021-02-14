شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة لـ معلول: أنت أخويا الصغير وحقك عليا وأنت على راسى من فوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر محمد عمارة نجم النادى الأهلي السابق، التصريحات التي أدلى بها عن على معلول بعد ماتش بايرن ميونخ الألماني، والتي أُسيء فهمها وتحريفها لأشياء لم أقلها.

وقال محمد عمارة، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "على معلول لاعب كبير وأنا بحبه جدا وهو أخويا الصغير، وهو من أحسن اللاعبين اللى الأهلى تعاقد معهم في الجبهة اليسرى على مر التاريخ".

وأضاف عمارة: "لم أتهم على معلول بالهروب من المباريات بمونديال الأندية، واللفظ الكروى خاننى فى وصفى لعلي معلول، وأعتذر له إذا أساء فهمه، وأنا حزين لزعله وحقك عليا وأنت على رأسى من فوق".

وتابع محمد عمارة: "كان عندى طموح أننا نكسب البايرن؛ لأنه يوم الماتش كان مش في حالته، وكانت عنده فرصة عمره، ولو كان اللاعبون في حالتهم كان سهل جدا نخطف المباراة".

وأوضح محمد عمارة: "موسيمانى حتى الآن ناجح جدا مع النادى الأهلي ولكن عنده أخطاء وقناعات في بعض اللاعبين، وأتمنى أنه يغيرها، ولازم ديانج يكون في التشكيل الأساسى على حساب أي حد".

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة في الظهور للمرة السادسة بمونديال الأندية، ومعادلة الإنجاز الأهم للقلعة الحمراء في البطولة الأقوى على مستوى الأندية، والذي لم يتحقق منذ عام 2006، خاصة بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الثلاث لمونديال الأندية.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، خاصة بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة في مونديال الأندية ومليون جنيه أخرى نظير التأهل لنصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار نظير الحصول على الميدالية البرونزية.