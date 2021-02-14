شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موعد عودة عبد الشافي.. ويؤكد: المثلوثي جاهز طبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، موقف محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الكروى الأول من الإصابة، وموعد عودته للملاعب، مؤكدًا أن عبد الشافى يخوض برنامج تأهيل فى الوقت الحالى، من المتوقع أن يصبح جاهزًا بعد مواجهة الزمالك وتونجيث السنغالى، المقرر لها يوم 23 فبراير الجارى، فى المباراة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعرض محمد عبد الشافى لإصابة فى غضروف الركبة، عقب شفائه من إصابة الكتف التى أدت إلى غيابه عن تدريبات الزمالك لعدة أشهر، بعد إجرائه عملية جراحية.

ويرفض الجهاز الفنى للزمالك، خضوع محمد عبد الشافى لأى عملية جراحية جديدة، والاكتفاء بأدائه برنامج تأهيلي ليعود للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

وأضاف طبيب الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى"، إن عبد الشافى يعد اللاعب الوحيد فى صفوف الزمالك الذى يعانى من الإصابة، مؤكدًا جاهزية حمزة المثلوثى من الناحية الطبية، إلا أن مشاركته من عدمها تتوقف على قرار الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.

وكان محمد أسامة كشف حقيقة الإصابة التى تعرض لها الدولي التونسي فرجاني ساسى بالتواء في الكاحل خلال مواجهة مولودية الجزائر التى جمعتهما مساء الجمعة، بافتتاح مشوار الأبيض بدورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي، وأوضح طبيب الفريق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إصابة ساسي "بسيطة جدًا" ولا تحتاج أشعة، أو خضوع اللاعب لفحوصات طبية، مضيفا أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويستهدف باتشيكو حصد لقب أفريقيا هذا العام، رغم صعوبة مجموعة الزمالك بدورى الأبطال والتى يمكن أن يطلق عليها مجموعة الموت، لتعويض ضياع اللقب الموسم الماضى أمام الغريم التقليدى النادي الأهلي.