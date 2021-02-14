شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نرحب بتأجيل مباريات الكأس.. ولم نشكو حكم مباراة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو الزمالك بقرار اتحاد الكرة تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وقال عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس: "القرار صائب وصعينا خلفه منذ 3 أيام، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية".

وكشف سالم: "كان من المستحيل خوض لقاء الكأس قبل مواجهة تاونجيت السنغالي، ولم نتقدم بشكوى ضد حكم مباراة المولودية، لكننا نحث الاتحاد الأفريقي لتطبيق الفار في دور المجموعات بدلا من دور الثمانية".

وتابع: "القرار الخاص بتأجيل مباريات الكاس يخدم الجميع، ونتمنى أن نعيد المشهد المشرف بتواجد الأهلي والزمالك مجددا في نهائي إفريقيا".

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.

وانقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشكلت مواجهة تاونجيت السنغالي مع الترجي إزعاجا مضاعفا للزمالك، فبعد أن توقعت الفرق الثلاثة أن الفريق السنغالي سيكون ضيف شرف في المجموعة فاجأ الجميع بمستوى مميز أمام الترجي في عقر دار الأخير وكاد يتغلب عليه.

حصد الترجى التونسي أول 3 نقاط فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب على ضيفه تونجيث السنغالي بهدفين مقابل هدف على "الملعب الأولمبي حمادي العقربي" فى افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021، سجل هدفى الترجى طه ياسين الخنيسي من ضربة جزاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول 45+1، وأضاف خالد باسط الهدف الثانى فى الدقيقة 73، بعدما تقدم الضيوف بهدف نظيف سجله جبرييل سيلا فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.