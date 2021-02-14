شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: لو فكرت فى الفلوس هخسر كل حاجة والأهلى لا يقدر بأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد سليمان نجم النادى الأهلى، أنه لم يكن سيسافر مع بعثة النادى في بطولة كأس العالم للأندية لصعوبة لحاقه بالمباريات، وجمهور الأهلى لا يقدر بأى ثمن.

وقال وليد سليمان فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "كابتن الخطيب طالبنى بالتواجد مع الفريق في مونديال الأندية، وكذلك محمد الشناوى وأيمن أشرف وسعد سمير أقنعونى بضرورة السفر، وحاولت اللحاق بالمونديال لكن إصابة الخلفية خادعة، والإصابة قضاء وقدر وكنت أتمنى الحصول على فرصة أكبر".

وأوضح وليد سليمان: "الأهلى وجمهوره لا يقدر بأى أموال، وتنازلت عن الكثير للالتحاق بالأهلى ووقعت على بياض أثناء تجديدى، وتلقيت عروضا كثيرة أثناء تجديدى من داخل وخارج مصر ولم أفكر أن أساوم الأهلى عليها، ولو فكرت في الفلوس هخسر كل حاجة".

وتابع الحاوى: "مروان محسن من أفضل المهاجمين في مصر، والجمهور ضاغط عليه كتير حتى وهو مش في الملعب وأطالب الجمهور بدعمه، ومروان يحتاج لصبر الجماهير ودعمهم لأنه فرحهم كثيرا وجاب بطولات وكمان من أكتر اللاعبين اللى بتدوس على نفسها في التمرين ولكن عنده سوء حظ غريب".

وعن الاعتزال، قال وليد سليمان: "لاعب الكرة بيبقى عاوز يخرج من الملعب زى فيلم الأرض الناس تسحبه، وأتمنى إنهاء مسيرتى الكروية في الأهلى".

وأضاف: في الأهلى اللاعب بيحط قلبه قبل رجله، وروح الفانلة الحمراء سر تفوق الأهلى وده مصل بتاخده أول ما تخش النادى، ومحمد الشناوى قادر على تحقيق إنجازات عصام الحضرى مع الأهلى والمنتخب الوطنى، ولسه سنه صغير يمنحه الفرصة لذلك".