شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: ساسي تعرض لكدمة بسيطة وعواد والمثلوثي جاهزان للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أسامة طبيب نادى الزمالك، أن التونسى فرجاني ساسي تعرض لكدمة بسيطة خلال مباراة الفريق الماضية أمام مولودية الجزائرى، وسيخضع لفحص طبى اليوم قبل مران الزمالك.

قال الدكتور محمد أسامة، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "فرجاني ساسي تلقى كدمة في قدمه واطمنا عليه وبكرة هشوفه تانى، وسيخضع لفحص طبى اليوم لو مفيش ورم هيخش مع الفريق عادى استعدادا لبطل السنغال".

وأضاف طبيب الزمالك: "محمد عبد الشافى يخضع لبرنامج تأهيلى وسيكون قريبا في الملعب، ومحمد عواد تعرض لكدمة وفضلت إخراجه من التمرين وسيشارك في التمرين المقبل بشكل عادى، وكذلك حمدى المثلوثى تماثل للشفاء ويشارك في المران وأصبح جاهزا".

وأوضح محمد أسامة: "تأجيل مباراة حرس الحدود ستفيد الفريق من الناحية الوقائية قبل السفر للسنغال، لأننا لا نترك أي شيء للمفاجأة، ويجب تجهيز كل شيء من هنا".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل، والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل، والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر، وقال عبد الحليم علي، مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي، إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس؛ بسبب ضيق الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى وتونجيت السنغالي، المقرر لها 23 الشهر ذاته.