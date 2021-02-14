شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي: سددت ركلة الجزاء بثقة.. وسعد سمير مدرس العربى الخاص بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النيجيري جونيور أجايي عن شعوره أثناء تسديد ركلة جزاء ترجيحية في مباراة فريقه ضد بالميراس بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية. قائلا: "كان يجب علىّ التحلى بالشجاعة فى تسديد ركلة جزاء أمام بالميراس وسعيد بتسديدها بهذه الطريقة".

وأضاف أجايي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايمس سبورتس: "وأنا أسدد ركلة الترجيح بمباراة بالميراس قلت إن هذه المرة الأولى التي أسدد ركلات ترجيح، وكنت أخشى من خذل زملائي، وتحليت بعقلية إيجابية، وفي اللحظة الأخيرة قررت التسجيل بهذه الطريقة؛ لأن لدي الثقة في نفسي".

وتابع: "لم أكن مستعدا لإجراء عملية جراحية بعد تفاقم إصابتي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكنت أسابق الزمن للحاق بكأس العالم للأندية، وأشعر بأنني أسير بشكل كبير للغاية، وسأشارك في مباريات الأهلي تدريجيا وأشعر بالتحسن حاليا.

واستطرد: "سعد سمير مدرس اللغة العربية الخاص بي، ويساعدني كثيرا ويقول لي "العب جامد"، و"نركز يا رجالة".

وأردف: "دائما أخاطب محمد الشناوي بكابتن؛ لأنه قائد الفريق، ودائما أثق فيه، وأتحدث معه دائما، وأتمنى تواجد بشكل دائم معنا؛ لأنه قائد وينصحني بأن أكون هادئا، ويؤكد لي أنني سألعب، وسيأتي الوقت للحصول على الفرصة وهو أفضل حارس في إفريقيا وممتن لما يفعله معنا".

وأقول لجماهير الأهلي شكرا على ثقتكم فينا وبدونكم لن نفعل أي شيء شكرا جزيلا على حبكم وثقتكم وكنتم رائعون معي أثناء إصابتي، وأنا ممتن لكم، وأعدكم ببذل قصاري جهدنا للفوز دائما.