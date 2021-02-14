شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 / 2 / 2021 بكأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 14 / 2 / 2021 بكأس مصر حيث تقام مباراة الإسماعيلى مع لافيينا أف سى على استاد السويس الجديد ومباراة الاتحاد السكندرى مع النجوم على استاد حرس الحدود بالمكس ومباراة الإنتاج الحربى مع كوكا كولا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

موعد مباراة الإسماعيلى مع لافيينا أف سى

تقام مباراة الإسماعيلى مع لافيينا أف سى في الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد السويس الجديد بدور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد استمرار نزيف النقاط بالدوري بالخسارة من زعيم الثغر بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما يبحث لافيينا عن تفجير أقوى مفاجأت البطولة بالاطاحة بالدراويش خارج الكأس.

لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور ، وصعد لافيينا، الذي يملكه محمود الأسيوطي المالك السابق لبيراميدز المنافس في الدوري الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والنجوم

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والنجوم في الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد حرس الحدود بالمكس في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري فيما يبحث النجوم عن مفاجأة بإستكمال مشواره بالكأس .

ويسعى الاتحاد السكندرى الفائز بلقب كأس مصر 6 مرات والأكثر تتويجا في المسابقة بعد الأهلي والزمالك، بعبور موقعة النجوم المنافس في الدرجة الثانية بعيداً عن المفاجأت المعروفة عن بطولة الكأس.

موعد مباراة الإنتاج الحربى وكوكا كولا

تقام مباراة الإنتاج الحربى وكوكا كولا في الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.