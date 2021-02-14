شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو: الزمالك سيتوج بطلا لأفريقيا والأهلي حقق إنجازا كبيرا مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أنه يحرص دائما على متابعة مباريات وأخبار الفريق في مختلف البطولات، وتربطه علاقة أسرية بالنادي مضيفا: "أتابع مباريات الزمالك في الدوري المصري والفريق يسير بشكل جيد وبخطى ثابتة، وهو مرشح بقوة للتتويج باللقب".

وتابع ميتشو خلال تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور لاعب مميز جدا، وله دور مؤثر هذا الموسم مع الفريق، وشيكابالا يقدم أداء جيد رغم تقدمه في العمر، وأتوقع تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم"، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض أصبحت لديه الخبرة الإفريقية الكافية التي اكتسبها خلال بلوغه للمباراة النهائية في النسخة الماضية".

أكمل ميتشو: "الفريق الآن يمتاز باللعب الجماعي، وهو المطلوب لتحقيق الألقاب، وأشار إلى أن الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الإفريقي الماضي" مشيدا بما حققه النادي الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية الماضية، والتي تمكن خلالها الأهلي من تحقيق المركز الثالث، بعد تغلبه على بالميراس بركلات الترجيح.

وواصل: "سعيد بما حققه موسيماني مع الأهلي حتى الآن، حيث إن الفريق ظهر بشكل جيد خلال مباراتي بايرن ميونخ ثم بالميراس البرازيلي وتحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية، والحصول على الميدالية البرونزية أمر جيد وإنجاز كبير يستحق الإشادة".