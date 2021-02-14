شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: إحنا حاليا "مقضيينها" بطولات وميداليات وأتمنى المشاركة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، عن سعادته بتحقيق النادى الأهلى الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي، في البطولة التي أقيمت في الدوحة.

وقال سعد سمير، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "الحمد لله إحنا حاليا مقضيينها بطولات وميداليات، ويا رب نستمر في تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير اللى واقفة في ضهرنا".

وأضاف سعد سمير: "عقدى مستمر مع الأهلى لمدة 3 سنوات وأتمنى أن أعود للمشاركة قريبا، ولا أفكر نهائيا في الرحيل، وكل تركيزى حاليا منصب على العودة لمستوايا قبل الإصابة والمشاركة، وكل اللاعبين هتاخد فرصتهم في ظل الموسم الطويل حاليا ومنتظر فرصتى".

وأوضح سعد سمير: "نعد جماهير الأهلى باستمرار البطولات والإنجازات، ومحمد الشناوى هو السبب فى الروح التى ظهرت أثناء البطولة".

وينوى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، اللجوء إلى طريقة التدوير فى إشراك اللاعبين بالمباريات لتخفيف الحمل البدنى للاعبين الأساسيين، بسبب ضغط المباريات الذى ينتظر المارد الأحمر بعد انتهاء مشاركته فى كأس العالم للأندية، سواء فى بطولات الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.

ويرغب موسيمانى فى إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بعد شكواهم من الإجهاد، وهو ما ظهر فى مباراة الأهلى الأخيرة ضد بالميراس فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، خاصة حمدى فتحى ومحمد هانى وأيمن أشرف وقفشة وبدر بانون، بخلاف على معلول الذى يغيب للإصابة.

ويضع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، مع معاونيه خطة التحضير لمباراة المريخ السوداني فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مشوار الدفاع عن اللقب الذى توج به النسور الحمر فى النسخة الأخيرة بعد التغلب على الزمالك فى المباراة النهائية، فى رحلة البحث عن النجمة العاشرة.