شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ناصر لاعب الجونة يقترب من الدوري السوداني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ناصر ناصر، لاعب خط وسط الفريق الكروي بنادي الجونة، اهتمامات المريخ والهلال قطبي الكرة السودانية، بعد الفيديوهات التي تم عرضها على مسئولي الناديين للاعب من قِبَل وكيله وأحد الوسطاء السودانيين.

وأبدى مسئولو الناديين السودانيين إعجابهما بمهارات وإمكانيات نجم الجونة، والذي يتميز بإجاده اللعب في مركز الوسط المدافع وصانع الألعاب ويضعه الجهازان الفنيان لكلا الفريقين في اهتمامهما، قبل بدء التفاوض مع مسئولي الجونة في الأيام القادمة من أجل حسم الصفقة مبكرا.

جدير بالذكر أن ناصر ناصر تم التعاقد معه الموسم قبل الماضي من نادي الألومنيوم أثناء تولي الكابيتانو حسام غالي إدارة الكرة في النادي، حيث إنه كان صاحب فكرة التعاقد معه بعدما شاهد فيديوهاته خاصة به ومتابعته في إحدى مباريات فريقه السابق من الملعب.

يذكر أن اتحاد الكرة السوداني تم استثناؤه من قِبَل الفيفا، حيث وافق له لفتح باب للقيد للمرة الثالثه في شهر مارس القادم، وبالتحديد من يوم 7 إلى 27 من نفس الشهر.



ناص ناصر لاعب الجونة



ناصر ناصر وحسام غالي