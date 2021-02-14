شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لم نعاقب كهربا والشحات بعد إيقاف "فيفا" وتصرفهما عفوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالأجواء التي عاشها الأحمر خلال بطولة كأس العالم للأندية قائلا: "كانت بطولة غالية علينا واستعدينا لها بشكل قوي جدا".

وأضاف مدير الكرة بفريق الأهلي، عبر تصريحات تليفزيونية: "كان هناك اهتمام كبير بنا هناك، الجمهور ساندنا شكل كبير، وكانت أقوى مشاركة للأهلي في تاريخنا بالبطولة، بداية من مواجهة أصحاب الأرض ثم مواجهة بطل العالم البايرن، واخيرا مواجهة مدرسة برازيلية قوية بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع".

وتحدث عبد الحفيظ عن أزمة محمود كهربا وحسين الشحات والتي تعرضا للإيقاف بسببها من قِبَل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد تحية الجماهير قائلا: "كان تصرف عفوي منهم، ولم أتخذ ضدهم أي إجراء لأني لم أنبه عليهم بعدم فعل ذلك".

ويجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة يتم صرفها للاعبي الفريق الأحمر، بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 / 2 في ركلات الترجيح بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين، بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة في الظهور للمرة السادسة بمونديال الأندية، ومعادلة الإنجاز الأهم للقلعة الحمراء في البطولة الأقوى على مستوى الأندية، والذي لم يتحقق منذ عام 2006، خاصة بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الثلاث لمونديال الأندية.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، خاصة بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة في مونديال الأندية ومليون جنيه أخرى نظير التأهل لنصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار نظير الحصول على الميدالية البرونزية.