شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: الخسارة من بايرن ميونخ فجرت غضب اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجنوب إفريقي كيفين جونسو، المدرب العام في الجهاز الفني للأهلي، أن بيتسو موسيماني أعاد الأهلي للطريق الصحيح، موضحا أن الخسارة في مباراة البايرن بنصف نهائي كاس العالم للأندية فجرت غضب اللاعبين.

وقال جونسون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر فضائية أون تايم سبورتس: "مباراة الدحيل كانت الأهم بالنسبة لنا، وتم إعداد اللاعبين لها مبكرا وبشكل جيد، وتدربنا على ركلات الترجيح بشكل جيد قبل مباراة بالميراس والبايرن والدحيل".

وتابع المدرب العام للأهلي: "مباراتنا أمام بايرن ميونخ أثبتت أن الأهلى يستطيع أن يلعب ضد كافة المستويات، وكنا غير محظوظين في الهدفين اللذين سكنا مرمى الشناوي أمام البايرن فيما عدا ذلك كنا جيدين".

واستطرد جونسون: "تميزنا بشجاعة كافية امام البايرن ولا نقبل توصيف أدائنا امام بطل أوروبا بـ"الجبان"، ولاعبنا محمد هاني قدم مباراة فنية مميزة أمام البايرن وجعل كومان غير مرتاح طوال اللقاء".

يجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة يتم صرفها للاعبي الفريق الأحمر بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 / 2 في ركلات الترجيح بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وصلت بعثة النادي الأهلي الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من قطر، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة في الظهور للمرة السادسة بمونديال الأندية، ومعادلة الإنجاز الأهم للقلعة الحمراء في البطولة الأقوى على مستوى الأندية، والذي لم يتحقق منذ عام 2006، لاسيما بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الثلاثة لمونديال الأندية.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، خاصة بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة في مونديال الأندية ومليون جنيه أخرى نظير التأهل لنصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار نظير الحصول على الميدالية البرونزية.