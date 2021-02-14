شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: لم أقدم سوى 20% من مستواى مع الأهلي وسأبذل قصارى جهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، أنه لم يقدم سوى 20% من مستوايا حتى الآن مع الأهلي، والمشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي من أهم اللحظات.

وقال صلاح محسن، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "لم أقدم سوى 20% من مستوايا مع الاهلى وسأبذل قصارى جهدى للتواجد أساسيا مع الأهلى في الفترة المقبلة".

وأضاف صلاح محسن: "شوفت مع الأهلى حاجات عمرى ما شفتها في أي ناد آخر وحسسنى بقيمتى كلاعب، والجهاز الفني اجتمع معى أكثر من مرة وانتظر الحصول على فرصة كاملة".

وأوضح صلاح محسن: "أنتظر نتيجة الأشعة لتحديد موعد عودتي للتدريبات، وأفضل لحظات حياتي وجودي في كأس العالم للأندية مع الأهلي، وسعيد بالتواجد للمرة الأولي بالمونديال".

ينوى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، اللجوء إلى طريقة التدوير فى إشراك اللاعبين بالمباريات لتخفيف الحمل البدنى للاعبين الأساسيين، بسبب ضغط المباريات الذى ينتظر المارد الأحمر بعد انتهاء مشاركته فى كأس العالم للأندية، سواء فى بطولات الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.

ويرغب موسيمانى فى إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بعد شكواهم من الإجهاد، وهو ما ظهر فى مباراة الأهلى الأخيرة ضد بالميراس فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، خاصة حمدى فتحى ومحمد هانى وأيمن أشرف وقفشة وبدر بانون، بخلاف على معلول الذى يغيب للإصابة.

ويضع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى مع معاونيه خطة التحضير لمباراة المريخ السوداني فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مشوار الدفاع عن اللقب الذى توج به النسور الحمر فى النسخة الأخيرة، بعد التغلب على الزمالك فى المباراة النهائية، فى رحلة البحث عن النجمة العاشرة.