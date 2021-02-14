شكرا لقرائتكم خبر عن سعد محمد: أنتظر وفاء الزمالك بالوعود وتغطية تكاليف علاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سعد محمد، لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مواليد 2000 المصاب بمرض السرطان، سعادته بحفاوة الاستقبال من اللجنة المكلفة بإدارة النادى برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وتواجد طارق يحيى رئيس قطاع كرة القدم بالنادى، خلال استقبال اللاعب بمقر القلعة البيضاء.

وقال سعد، خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" مع الإعلامى محمد أبو العلا، إن اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك على تواصل دائم معه، ويدعمونه بشكل مستمر، قائلًا: "وعودنى يفضلوا فى ظهرى، وأتمنى أن الوفاء بالوعود وتغطية تكاليف علاجى".

تابع لاعب الزمالك: "هذه الأشياء بتفرق معايا جدًا، لإن نسبة كبيرة من علاجى متوقفة على الحالة النفسية، وهناك بعض لاعبى الفريق الأول على تواصل معى مثل طارق حامد وإسلام جابر وغيرهم".

وتمنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الشفاء العاجل لسعد محمد، والعودة لحياته الطبيعية، حيث تحرص إدارة نادى الزمالك على متابعة حالة سعد محمد وتقديم كافة أوجه الدعم له حتى يتماثل الشفاء من ذلك المرض.

سعد محمد يلعب فى فريق مواليد 2000 بالزمالك ومركزه جناح أيمن ومهاجم، واكتشف إصابته بسرطان الدم منذ عام، بدأ فى تلقى علاج الكيماوى دون إخطار النادى وقتها، ثم ظهر سعد فى قناة الزمالك معلنا إصابته بالمرض اللعين ليكسب تعاطفا كبيرا.