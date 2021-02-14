شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تأجيل مواجهة الحرس بالكأس يحمينا من الإجهاد قبل السفر للسنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استجابتها بتأجيل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود ببطولة كأس مصر، حيث أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى، والتي كان مقررا لها 20 فبراير الجاري؛ بسبب ارتباط الفريق الأول بالسفر في اليوم نفسه للسنغال لمواجهة تونجيث 23 فبراير.
وقال أشرف قاسم، نشكر اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استجابتها لطلب الزمالك ومساندته كأحد الممثلين لمصر في المحافل الأفريقية.
واختتم: نخشى التعرض للإجهاد قبل مواجهة تونجيت السنغالي؛ بسبب مواجهة الإسماعيلي 17 فبراير، ثم السفر للسنغال 20 لمواجهة تونجيث 23، وهو ما يصعب من خوض مباراة حرس الحدود قبل مواجهة بطل السنغال بثلاثة أيام فقط.
ونجحت إدارة الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى السنغال، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.
وترغب إدارة نادى الزمالك فى تذليل كل العقبات أمام الفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، خاصة أن مسئولى الزمالك كانوا أحالوا ملف السفر إلى السنغال لوزارة الشباب والرياضة، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.
ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.