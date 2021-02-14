شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تأجيل مواجهة الحرس بالكأس يحمينا من الإجهاد قبل السفر للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استجابتها بتأجيل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود ببطولة كأس مصر، حيث أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى، والتي كان مقررا لها 20 فبراير الجاري؛ بسبب ارتباط الفريق الأول بالسفر في اليوم نفسه للسنغال لمواجهة تونجيث 23 فبراير.

وقال أشرف قاسم، نشكر اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استجابتها لطلب الزمالك ومساندته كأحد الممثلين لمصر في المحافل الأفريقية.

واختتم: نخشى التعرض للإجهاد قبل مواجهة تونجيت السنغالي؛ بسبب مواجهة الإسماعيلي 17 فبراير، ثم السفر للسنغال 20 لمواجهة تونجيث 23، وهو ما يصعب من خوض مباراة حرس الحدود قبل مواجهة بطل السنغال بثلاثة أيام فقط.

ونجحت إدارة الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى السنغال، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى تذليل كل العقبات أمام الفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، خاصة أن مسئولى الزمالك كانوا أحالوا ملف السفر إلى السنغال لوزارة الشباب والرياضة، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.