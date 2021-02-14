شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: أتعلم من محمد الشناوي شخصية القائد و"نوير" منحنى قفازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلى عن سعادته عقب حصد برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، قائلا: "سعيد بما حققناه، أتعلم الكثير من محمد الشناوي، وأتدرب مع الحارس الأفضل في أفريقيا، وأستفيد منه كثيرا، وأيضا أتعلم منه شخصية القائد".

وتحدث شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية عن كواليس حواره مع نوير، قائلا: كان أمامي فناديته يا مثلي الأعلى فنظر لي وابتسم، وطلبت منه التصوير، وحصلت منه على قميصه والقفاز ورغم أن لقائي به لم يطول، ولكني تعلمت منه خلال تلك الدقائق القليلة التواضع والهدوء".

وكشف حارس مرمى فريق الأهلى كواليس لقطة اللوحة المرفوعة بأرقام 27 – 11 قائلا: كنت أمزح مع سعد سمير ووليد سليمان بأرقامهم ولم أقصد تماما ما تم فهمه".

يجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة يتم صرفها للاعبي الفريق الأحمر، بعد حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 / 2 في ركلات الترجيح بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين، بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة في الظهور للمرة السادسة بمونديال الأندية، ومعادلة الإنجاز الأهم للقلعة الحمراء في البطولة الأقوى على مستوى الأندية، والذي لم يتحقق منذ عام 2006، خاصة بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الثلاثة لمونديال الأندية.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، خاصة بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة في مونديال الأندية ومليون جنيه أخرى نظير التأهل لنصف نهائي المونديال ونصف مليون دولار نظير الحصول على الميدالية البرونزية.