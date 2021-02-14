"قلت لفظ كروي".. محمد عمارة يعتذر لعلي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اعتذر محمد عمارة المدافع الأيسر السابق لمصر والأهلي لعلي معلول لاعب الفريق الحالي، قائلًا أنه لم يقصد أي تجاوز في حقه، أوضح أن ما قاله كان لفظ كروي ويمكن أن يكون خانه التعبير.

وقال عمارة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "سوء التفاهم الذي حدث كان مع بعض الأولاد الصغيرين والمراهقين، لكن عتابي على الكبار الذين يعلمون تاريخ واسم محمد عمارة جيدا".

وتابع: "أنا لم أقل بأن علي معلول هرب من المباراة، وهو لاعب كبير ومن أفضل من لعب للأهلي في هذا المركز".

وأضاف: "في اليوم التالي لمباراة بايرن ميونيخ كلامي لم يكن مسيئ للاعب لكن لفظ قلته في مداخلة تليفونية من الممكن أن يكون خانني التعبير، لكنه لفظ كروي ولا أعني به إلا الكرة".

وواصل: إذا كان معلول أخذ التعبير بأسلوب عكسي كتجاوز في حقه، أقول له لا تتضايق وأنا لا أقصد على الإطلاق أي اساءة، وكل الاحترام والحب والتقدير لعلي معلول".

واختتم قائلًا: "أنا لم أقل أن معلول إدعى الإصابة أو هرب من المباراة، لا يجوز باسمي وتاريخي أن أقول أن علي هرب، وأقول له لا تتضايق أنت أخي الصغير وعلى رأسي من فوق".