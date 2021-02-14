أجايى: سددت أول ركلة ترجيح في مسيرتي لأمنح زملائي الثقة وتعافيت تمامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح جونيور أجايى جناح الأهلي بأنه قام بتسديد أول ركلة جزاء في مسيرته ليمنح الثقة لباقي اللاعبين، مؤكدًا أنه تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أجايى في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "هذه كانت أول مرة أسدد ركلة جزاء وكنت سعيد للغاية بنجاحي فيها".

وتابع: "وأنا أسدد ركلة الترجيح قلت أن هذه المرة التي أسددت فيها ركلة ترجيح وعلى هذا المستوى لكني أردت أن أنفذها بالطريقة التي تشجع زملائي لأنني كنت أثق في أنني سأسجل".

وتابع: "عقب نهائي دوري الأبطال الطبيب أخبرني أنني بحاجة إلى جراحة بسبب الإصابة التي تعرضت لها، لكني كنت اتمنى المشاركة في البطولة، وتدربت بشكل يومي بمساعدة الجهاز الطبي".

وأضاف: "لم يتم تجهيزي للبطولة فقط بل أنا الآن في كاملة الجاهزية للمشاركة في المباريات المقبلة، وأتمنى أن استمر في العمل بشكل جيد لمساعدة الفريق".