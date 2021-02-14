نشرة السبت.. صلاح يعزز صدارة الهدافين.. وتأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 13 فبراير 2021.

"انهيار الريدز".. صلاح يسجل وليفربول يخسر أمام ليستر في الدوري الإنجليزي

بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يتعادل أمام برايتون ويهدر فرصة الاقتراب من الكبار

مصطفى شوبير يوضح.. حديثه القصير مع نوير.. وسر لوحة "27-11"

اتحاد الكرة يؤجل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

بالفيديو.. إنهاء مباراة في الدرجة الثالثة بعد "حرب شوارع" واقتحام جماهيري

مانويل نوير يتحدث عن كواليس مقابلته مع محمد الشناوي في مونديال الأندية

خطاب رسمي من اتحاد الكرة لوزير الشباب بشأن مسابقات الناشئين

الزمالك يوفر طائرة خاصة لبعثته في رحلتها إلى السنغال

بيان ناري من شباب بلوزداد بعد "بلطجة" مازيمبي

الترجي يفلت من مفاجآت تينجويت ويتصدر مجموعة الزمالك في إفريقيا

كأس مصر.. الجونة يقسو على كيما بسداسية.. والمقاولون يسقط بثلاثية أمام بتروجت

بالفيديو.. صلاح يعزز صدارة الهدافين بهدف رائع في ليستر