عبد الحفيظ: لا عقوبات ضد كهربا والشحات.. والحديث عن ضعف بالميراس غير منطقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الحديث عن ضعف منافسي فريقه في كأس العالم للأندية بقطر يعد غير مقبولًا نظرًا لكون جميع المشاركين هم أبطال للقارات.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لن يعاقب كلًا من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" بعدما تم استبعادهما من مواجهة بالميراس لخرق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ: "الدحيل كان أصعب قرعة للأهلي في مونديال الأندية، فهو ممثل صاحب الأرض ولديه لاعبين بمبالغ مالية كبيرة جدًا ولديهم إمكانيات لا تحصى، وكونه فريق عربي فإنه يمتلك كل التفاصيل عن الأهلي حتى وإن كان صغيرة".

وأكمل: "عندما نلعب مباراة فاصلة في بطولة ما فهذا أكبر دليل على قوة الفريقين، وصولهما لهذه المرحلة دليل على قوتهما، فما بالنا بمواجهة فريق بطلًا لقارته؟ فلو كان ضعيفًا هل كان سيتوج بها أم سيتعثر في ربع النهائي أو نصف النهائي؟! الحديث عن ضعف المنافسين غير منطقي"

وأضاف: "تصرف كهربا وحسين الشحات عفوي جدًا ولم يكن مقصودًا، كانا يدليان بتصريحات تليفزيونية بالقرب من أبو تريكة ومن ثم توجها إليه، وأنا لم أنبه عليهم بهذا الشأن وبالتالي لا توجد عقوبات ضدهما".

واختتم: "طالما لم أنبه بعدم حدوث شيء ما فلن يكون هناك عقوبة، كما قلت هو مجرد تصرف عفوي ومبدئي في العمل أنني طالما لم أقم بالتحذير فلا توجد عقوبة".