مدرب الأهلي: الخسارة أمام بايرن فجرت غضب اللاعبين قبل مواجهة بالميراس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كيفن جونسون المدرب العام للأهلي، أن عدم مشاركة علي معلول لاعب الأهلي في مباراة بالميراس البرازيلي لم يكن لحكم اللقاء يد في هذا الأمر.

وقال جونسون في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" كنا نريد أن إشراك علي معلول قبل نهاية لقاء بالميراس لكن للاسف الكرة لم تخرج، وكان عمل إلهي عدم مشاركته في ركلات الترجيح ".

وأضاف:" تدربنا على ركلات الترجيح طوال تواجدنا في قطر وخلال جميع التدريبات، وكنا ندرس جميع الفرق ونشرحها للشناوي الذي لعب دورا رئيسيا حيث يعد أفضل حارس في إفريقيا.

وأكمل:" وجود قائد جيد مثل بيستو موسيماني استطاع أن يعيد الأهلي إلى الطريق الصحيح".

وتابع:" مبارة الدحيل كانت الأهم بالنسبة لنا في مونديال الأندية وكان هدفنا هو الفوز قبل التفكير في مواجهة بايرن ميونيخ، وبدأ الاستعداد لمواجهة الدحيل منذ أن كان فريق الأهلي في القاهرة".

واستطرد:" مباراتنا أمام بايرن ميونيخ أثبتت أن الأهلي يمكن أن يظهر بشكل جيد في أعلى المستويات، وقدمنا مباراة جيدة أماما بايرن ميونيخ من الناحية الفنية والتكتيكية".

وأوضح، أن محمد هاني جعل كومان لاعب بايرن ميونيخ غير مرتاح في لعبه، والجميع كان لديه شجاعة بالقدر الكافي.

وأشار إلى أن الأهلي قاتل بشراسة أمام بالميراس البرازيلي وكان يحاول العودة بميدالية من كأس العالم للأندية وهذا ما تحقق في النهاية".

وأتم :" الخسارة من بايرن ميونيخ فجرت غضب اللاعبين قبل مواجهة بالميراس البرازيلي ونتائج الفرق كانت متقاربة".