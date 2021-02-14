عبد الحفيظ: أتمنى تكرار مواجهة الزمالك.. والمريخ "سن سنانه" على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن فريقه سيبدأ التركيز على مواجهة المريخ السوداني في افتتاح مباريات الفريقين بدوري أبطال أفريقيا، بداية من اليوم الأحد.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يتمنى تكرار مواجهة الزمالك مرة أخرى في المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة الأفريقية.

وقال عبد الحفيظ: "من اليوم سيبدأ التركيز على مواجهة المريخ، وسيتم إبلاغ اللاعبين بمنع الظهور الإعلامي خاصة أن الفريق السوداني -سن سنانه- ووصل مبكرًا ويستعد بشكل قوي للمباراة، مجموعتنا قوية وظهر ذلك في مواجهة سيمبا وفيتا كلوب".

واختتم: "أتمنى تكرار نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الزمالك، فهي فخر بالتأكيد للكرة المصرية والعالم كان يتحدث عنها، ولذلك أريد أن تتكرر هذا الموسم أيضًا".