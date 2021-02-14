مدير التسويق بالأهلي: نبني هذا الفريق منذ عامين ودورتموند لم يطلب هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي بأن النادي بدأ في تكوين الجيل الحالي من اللاعبين منذ عامين، ونفى تمامًا وجود عرض لمحمد هاني من بوروسيا دورتموند.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "نعمل على تكوين هذا الفريق منذ عامين، ونعلم ما المراكز التي سنعمل على تدعيمها في الصيف القادم ولن أبالغ إن قالت أنني أعلم ماذا سنفعل في يناير 2022".

وردًا على سؤال حول وجود عروض لمحمد هاني: "لا يوجد عروض لمحمد هاني من بوروسيا دورتموند، والأندية الأوروبية استحالة أن تقييم اللاعب من مباراة أو مباراتين، وليس من المنطقي أن يكون هناك عروض في الوقت الحالي للاعبين ومازل متبقي في الموسم 6 أشهر".

وتابع: "نتعامل مع الظروف في الصفقات التي نتعاقد معها، وهناك لاعب يتعاون معك من أجل الانتقال للفريق، ومثال على ذلك محمد مجدي أفشة، ومحمود متولي.. أفشة كان يمتلك عرض مالي أكبر من الزمالك لكنه أصر على الانتقال للأهلي".

وأضاف: "البعض انتقد تعاقدنا مع بدر بانون وكان يرى أن ضم مدافع محلي أفضل من التعاقد مع اجنبي، لكن مع أداء اللاعبين الجميع علم أننا نخطط للفريق بشكل جيد."