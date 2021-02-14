بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يتعادل أمام برايتون ويهدر فرصة الاقتراب من الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خرج فريق أستون فيلا بنتيجة التعادل السلبي أمام برايتون في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من حسابات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة أولى للمحترف المصري أحمد المحمدي مع أستون فيلا في عام 2021 حيث لعب بديلاً في الدقيقة 61، كما خاض المحترف المصري الآخر محمود حسن "تريزيجيه" بديلاً في الدقيقة 66 على حساب تراوري.

وأهدر فريق أستون فيلا فرصة الاقتراب من الأربعة الكبار حيث ارتفع رصيده لـ36 نقطة في المركز الثامن ليكون على بعد أربع نقاط من ليفربول صاحب المركز الرابع بصورة مؤقتة إلا أن فيلا لديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد برايتون لـ26 نقطة ليكون في المركز الخامس عشر على بعد 11 نقطة من منطقة الهبوط.

وينتظر أن يخوض أستون فيلا مباراة قوية الأسبوع المقبل من خلال مواجهة ليستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا.