سليمان: لم أكن أنوي السفر لقطر.. احتاج دقائق أكثر.. وأتمنى الاعتزال في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هادي المدني:

صرح وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي بأنه لم يكن ينوي السفر إلى قطر حتى لا يشتت تركيز الجهاز الطبي للفريق، قائلًا أنه بحاجة إلى دقائق أكثر في المباريات، وتمنى أن يعتزل كرة القدم وهو لاعب في الأهلي.

وقال وليد سليمان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لست وحدي من يعمل من أجل مصلحة الأهلي، وجميع اللاعبين المتواجدين في الفريق يلعبون من أجل مصلحة النادي."

وتابع: "لم أكن أنوى السفر مع الأهلي إلى قطر لأن الفريق يرافقه اثنين فقط أطباء، وكنت أرغب في البقاء بالقاهرة من أجل التأهيل مع الطبيب الموجود هنا من أجل التعامل طبيًا مع اللاعبين.. محمد الشناوي اتصل بي من أجل اقناعي بالسفر مع النادي إلى قطر، وأيضا رئيس النادي محمود الخطيب اتصل بي، وبناء على يكن هناك مجال للحديث فإنما عندما أرى رقم الكابتن أقف انتباه".

وأضاف: "أي شيء حققناه بفضل النادي الأهلي، وعندما كنت خارج الأهلي كنت أتمنى الانضمام للأهلي، ولا يجوز أن أضع شروط أمام الأهلي من في التجديد، وحتى عندما أجدد عقدي على بياض يتم تقديري أكثر مما أتخيل".

وتحدثه عن تمسكه بالبقاء في الفريق، قائلًا: "كان هناك عروض خلال فترة تجديدي للأهلي الأخيرة، وفي العقد السابق أيضًا ومحمد يوسف يعلم هذا لكن أنا لا أساوم الأهلي ولا أعرض الأمر علي المسئولين، وكان هناك حديث من خلال وسيط عرض على نادي مصري وأغلقت الباب تمامًا".

وطلب عدم الضغط على مروان محسن، قائلًا: "لا يجب أن يقوم الناس بالضغط على مروان محسن، لأنه يتعرض لضغوط حتى وهو خارج الملعب، وأتمنى ألا يواصل الناس التعامل معه بهذا الشكل، فهو يبذل كل جهد في التدريب ويتعامل مع طبيب تغذية وما يعيشه حاليًا يحدث لأي لاعب".

أما عن إصابته وعدم المشاركة في كأس العالم للأندية، فقال: "فعلت كل شيء ممكن وأخذت بالأسباب وحتى في قطر كنت أحاول والطبيب قال لي الإصابات العضلية خداعة وتختلف عن إصابات العظام وفي النهاية لم ألحق بالمباراة والحمد لله أن اللاعبين حققوا هذا الانجاز".

وأبدى رأيه في مسألة المشاركة أساسيًا مع الفريق، قائلًا: "احتاج في بعض الأوقات أن أحصل على وقت كبير في المباريات، لأنني إذا استمريت ألعب 10 دقائق فقط سيكون الأمر سلبي على المدى البعيد، لذلك يمكن أن ألعب أوقات طويلة في بعض الأحيان وابتعد في أحيان أخرى".

وأوضح موقفه من الاعتزال: "لاعب الكرة يتمنى أن يستمر في الملعب ولا يخرج إلا مثل الأرض ماسك في النجيلة.. أمنية حياتي أن أعتزل كرة القدم وأنا في الأهلي".