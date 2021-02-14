صور مباراة برشلونة والافيس في الدوري الإسباني “فوز كاسح للبلوجرانا في ليلة ميسي وترينكاو”

انتصر برشلونة على ضيفه الافيس في الدوري الاسباني اليوم السبت على ملعب كامب نو، لحساب الجولة 23، بنتيجة 1/5 ليواصل مطاردة أتلتيكو مدريد في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وسجل برشلونة هدفين من قذيفتين لفرانشيسكو ترينكاو وليونيل ميسي خلال الشوط الأول، وأربعة أهداف أخرى في الشوط الثاني من بينهم هدف واحد لفريق ألافيس.

تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 29 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء للجناح البرتغالي السريع “فرانشيسكو ترينكاو” بعد تلقيه تمريرة أرضية من اللاعب الشاب موريبا إيرايش.

وفي الدقيقة 36 ألغى حكم الراية هدفًا لليونيل ميسي بداعي تسلل أنطوان جريزمان لحظة تسلمه للكرة من بوسكيتس قبل أن يسدد في جسد حارس مرمى ألافيس لترتد إلى ميسي المتابع.

وأبى ميسي أن ينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بعد تصويبة صاروخية من حوالي 23 ياردة بعد تسلمه لتمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

مع مطلع الشوط الثاني، قلص ديبورتيفو ألافيس النتيجة بهدف سجله لويس خيسوس ريوخا بالقدم اليسرى بعد انفراده بالحارس تير شتيجن في الدقيقة 57، مستغلاً خطأ فادح من لاعب وسط برشلونة موريبا.

وأبهر ميسي العالم في الدقيقتين 74 و75 عندما قاد برشلونة لرد عنف على ألافيس بتسجيل هدفين متتاليين، الأول حمل توقيع ترينكاو بعد متابعة لإنفراد ميسي، والثاني سجله ميسي بنفسه بتصويبة صاروخية.

وفي الدقيقة 80 سجل برشلونة الهدف الخامس بواسطة الظهير الأيسر “جونيور فيربو” بعد لعبة فنية مذهلة من ليونيل ميسي الذي رفع الكرة من فوق المدافعين داخل المنطقة لتجد جريزمان الذي مرر بالعرض إلى فيربو في منطقة الستة ياردات ليضعها في الشباك دون مشاكل.

بهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده لـ 46 نقطة في المركز الثاني ليعادل رصيد نقاط ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثالث، ويصبح على بُعد 8 نقاط من أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي تنتظره مباراة مؤجلة.

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