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صور مباراة برشلونة والافيس في الدوري الإسباني “فوز كاسح للبلوجرانا في ليلة ميسي وترينكاو”

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محمود ماهر 0 تبليغ

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انتصر على ضيفه الافيس في الدوري الاسباني اليوم السبت على ملعب كامب نو، لحساب الجولة 23، بنتيجة 1/5 ليواصل مطاردة أتلتيكو مدريد في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وسجل برشلونة هدفين من قذيفتين لفرانشيسكو ترينكاو وليونيل خلال الشوط الأول، وأربعة أهداف أخرى في الشوط الثاني من بينهم هدف واحد لفريق ألافيس.

تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 29 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء للجناح البرتغالي السريع “فرانشيسكو ترينكاو” بعد تلقيه تمريرة أرضية من اللاعب الشاب موريبا إيرايش.

وفي الدقيقة 36 ألغى حكم الراية هدفًا لليونيل ميسي بداعي تسلل أنطوان جريزمان لحظة تسلمه للكرة من بوسكيتس قبل أن يسدد في جسد حارس مرمى ألافيس لترتد إلى ميسي المتابع.

وأبى ميسي أن ينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بعد تصويبة صاروخية من حوالي 23 ياردة بعد تسلمه لتمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

مع مطلع الشوط الثاني، قلص ديبورتيفو ألافيس النتيجة بهدف سجله لويس خيسوس ريوخا بالقدم اليسرى بعد انفراده بالحارس تير شتيجن في الدقيقة 57، مستغلاً خطأ فادح من لاعب وسط برشلونة موريبا.

وأبهر ميسي العالم في الدقيقتين 74 و75 عندما قاد برشلونة لرد عنف على ألافيس بتسجيل هدفين متتاليين، الأول حمل توقيع ترينكاو بعد متابعة لإنفراد ميسي، والثاني سجله ميسي بنفسه بتصويبة صاروخية.

وفي الدقيقة 80 سجل برشلونة الهدف الخامس بواسطة الظهير الأيسر “جونيور فيربو” بعد لعبة فنية مذهلة من ليونيل ميسي الذي رفع الكرة من فوق المدافعين داخل المنطقة لتجد جريزمان الذي مرر بالعرض إلى فيربو في منطقة الستة ياردات ليضعها في الشباك دون مشاكل.

بهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده لـ 46 نقطة في المركز الثاني ليعادل رصيد نقاط الذي تراجع للمركز الثالث، ويصبح على بُعد 8 نقاط من أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي تنتظره مباراة مؤجلة.

صور مباراة برشلونة والافيس في “فوز كاسح للبلوجرانا في ليلة ميسي وترينكاو”

صور مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني 2021
صور مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني 2021 – AFP
تسديدة ليونيل ميسي في مرمى ألافيس في الدوري الاسباني 2021
تسديدة ليونيل ميسي في مرمى ألافيس في الدوري الاسباني 2021 – AFP
حارس ألافيس باتشيكو يفشل في التصدي لتصويبة جناح برشلونة ترينكاو
حارس ألافيس باتشيكو يفشل في التصدي لتصويبة جناح برشلونة ترينكاو – صور AFP
هدف ليونيل ميسي في مرمى ألافيس في الدوري الاسباني 2021
هدف ليونيل ميسي في مرمى ألافيس في الدوري الاسباني 2021 – صور AFP
ميسي في مباراة برشلونة والافيس
ميسي في مباراة برشلونة والافيس – صور AFP
ليونيل ميسي يتسبب في تسجيل ترينكاو لهدف في مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني
ليونيل ميسي يتسبب في تسجيل ترينكاو لهدف في مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني – AFP
برشلونة يتقدم على الافيس بهدفين دون رد في الشوط الأول ضمن مباريات الدوري الاسباني
برشلونة يتقدم على الافيس بهدفين دون رد في الشوط الأول ضمن مباريات الدوري الاسباني – صور AFP
لاعب ألافيس لويس خيسوس ريوخا يحتفل بتسجيل هدف امام برشلونة
لاعب ألافيس لويس خيسوس ريوخا يحتفل بتسجيل هدف امام برشلونة – صور AFP
ميسي يسجل هدفين ويصنع هدفين في مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني
ميسي يسجل هدفين ويصنع هدفين في مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني – صور AFP
صامويل أومتيتي مدافع برشلونة في مباراة ألافيس في الدوري الاسباني
صامويل أومتيتي مدافع برشلونة في مباراة ألافيس في الدوري الاسباني – AFP

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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