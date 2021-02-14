قناة الأهلي تُرسل طاقم خاص إلى المغرب من أجل بدر بانون!

أكدت إذاعة مغربية أن طاقم تصوير تابع لـ قناة النادي الأهلي المصري، سيصل في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى مدينة الدار البيضاء، من أجل تصوير فيلمًا وثائقيًا حول المدافع الدولي المغربي “بدر بانون” الذي انضم لصفوف الأهلي نهاية عام 2020 بحوالي مليوني دولار من الرجاء البيضاوي.

وبحسب مصادر لإذاعة “MFM”، فإن الطاقم التصويري لقناة بطل دوري أبطال أفريقيا 2020، سيقوم بجمع كافة التفاصيل المتعلقة باللاعب بدر بانون، منذ بداياته في عالم كرة القدم في المغرب، خاصة في الحي الذي ترعرع فيه (الحي الحسني) القريب من حي عين دياب، وأيضا الحي الذي إنتقل إلى السكن فيه رفقة أسرته الصغيرة (حي الرحمة)، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، وذلك بأخد شهادات حية من والديه وأشقاءه، وأيضًا أقرانه وجيرانه.

وجاءت فكرة قناة النادي الأهلي بإنجاز هذا الفيلم الوثائقي حول بدر بانون، بعد تأقلمه بشكل سريع مع نادي القرن الأفريقي، وتقديمه لمستوى فني مذهل في كأس العالم للأندية “قطر 2020” ، ومساهمته في احتلال الأهلي للمركز الثالث.

ويعتبر بدر بانون خريج خالص لواحدة من أشهر مدارس كرة القدم في المملكة المغربية، مدرسة نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، وقد انضم إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020.

وساعد السلطان بدر بانون، كما لقبته جماهير القلعة الحمراء، الفريق البيضاوي في تحقيق لقب الدوري المغربي INWI، لأول مرة منذ سبع سنوات، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 2005، وكذا بلوغ الفريق لنصف نهائي الكأس العربية (كأس محمد السادس للأندية العربية)، التي شهدت وصول الرجاء للنهائي بعد تجاوز الاسماعيلي المصري في نصف النهائي (3-1) بمجموع المباراتين.