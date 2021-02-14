نتيجة مباراة برشلونة والافيس في الدوري الاسباني “القذائف تصنع الفارق..وميسي لا يرحم”

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة والافيس في الدوري الاسباني، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم السبت على ملعب كامب نو، لحساب الجولة 23، وشهدت تسجيل برشلونة لهدفين من قذيفتين لفرانشيسكو ترينكاو وليونيل ميسي خلال الشوط الأول، وأربعة أهداف أخرى في الشوط الثاني من بينهم هدف واحد لفريق ألافيس.

تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 29 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء للجناح البرتغالي السريع “فرانشيسكو ترينكاو” بعد تلقيه تمريرة أرضية من اللاعب الشاب موريبا إيرايش.

وفي الدقيقة 36 ألغى حكم الراية هدفًا لليونيل ميسي بداعي تسلل أنطوان جريزمان لحظة تسلمه للكرة من بوسكيتس قبل أن يسدد في جسد حارس مرمى ألافيس لترتد إلى ميسي المتابع.

وأبى ميسي أن ينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بعد تصويبة صاروخية من حوالي 23 ياردة بعد تسلمه لتمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

مع مطلع الشوط الثاني، قلص ديبورتيفو ألافيس النتيجة بهدف سجله لويس خيسوس ريوخا بالقدم اليسرى بعد انفراده بالحارس تير شتيجن في الدقيقة 57، مستغلاً خطأ فادح من لاعب وسط برشلونة موريبا.

وأبهر ميسي العالم في الدقيقتين 74 و75 عندما قاد برشلونة لرد عنف على ألافيس بتسجيل هدفين متتاليين، الأول حمل توقيع ترينكاو بعد متابعة لإنفراد ميسي، والثاني سجله ميسي بنفسه بتصويبة صاروخية.

وفي الدقيقة 80 سجل برشلونة الهدف الخامس بواسطة الظهير الأيسر “جونيور فيربو” بعد لعبة فنية مذهلة من ليونيل ميسي الذي رفع الكرة من فوق المدافعين داخل المنطقة لتجد جريزمان الذي مرر بالعرض إلى فيربو في منطقة الستة ياردات ليضعها في الشباك دون مشاكل.

وبدأ المدير الفني لبرشلونة رونالدو كومان المباراة بتشكيلة مكونة من “تير شتيجن – جونيور فيربو – لينجليه – فرينكي دي يونج – مينجيزا – موريبا – بوسكيتس – ريكي بويج – أنطوان جريزمان – ترينكاو – ليونيل ميسي”.

بهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده لـ 46 نقطة في المركز الثاني ليعادل رصيد نقاط ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثالث، ويصبح على بُعد 8 نقاط من أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي تنتظره مباراة مؤجلة.

ميسي يُنهي البداية المتوسطة

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض برشلونة سيطرته بقيادة ليونيل ميسي على مجريات اللقاء، في المقابل تراجع فريق ألافيس لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي برشلونة مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم سيطرة برشلونة إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب في أغلب فترات هذا الشوط ، الذي لم يشهد العديد من المحاولات الخطيرة.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة من نصيب ألافيس في الدقيقة 27 عندما تهيأت الكرة أمام رودريجو باتاجليا على حدود منطقة جزاء برشلونة ليسدد كرة قوية تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة على مرتين.

ورد برشلونة في الدقيقة 29 بتسجيل هدف التقدم عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى استلمها موريبا كوروما ومررها إلى فرانسيسكو ترينكاو الذي قابلها بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

وألغى الحكم هدفا لفريق برشلونة في الدقيقة 36 عندما لعب سيرخيو بوسيكتس كرة طولية خلف مدافعي ألافيس استلمها أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء وسددها لكن الحارس فيرناندو باتشيكو تصدى لها لترتد إلى ميسي الذي قابلها بتسديدة بقدمه اليمنى إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل جريزمان.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم الأيسر قبل أن تعانق الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني، تخلى فريق ألافيس عن حذره الدفاعي قليلا وحاول مبادلة برشلونة للهجمات، ولكنه فشل في مجاراة برشلونة.

وفي الدقيقة 57 تمكن ألافيس من تسجيل هدف تقليص الفارق عندما تمكن لويس ريوخا من قطع تمريرة من موريبا ليدخل منطقة جزاء برشلونة ليصبح في مواجهة مارك أندريه تير شتيجن قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى.

و أهدر ترينكاو فرصة تسجيل هدف ثالث لبرشلونة في الدقيقة 62 عندما انطلق بالكرة من الناحية اليمنى لينفرد بباتشيكو الذي تألق وحول تسديدة ترينكاو لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 74 سجل برشلونة الهدف الثالث عندما مرر بيدري كرة بينية إلى ميسي لينفرد بباتشيكو الذي تألق وأبعد الكرة لترتد إلى ترينكاو الذي وضعها إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 75 سجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 80 سجل برشلونة الهدف الخامس عندما لعب ميسي كرة رائعة من فوق المدافعين استلمها جريزمان في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء ألافيس ليمرر كرة عرضية قابلها جونيور فيربو بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 89 ألغى الحكم هدفا سادسا لبرشلونة عندما مرر كرة بينية إلى ترينكاو لينفرد بباتشيكو قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.