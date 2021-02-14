شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي، التي أقيمت مساء اليوم السبت 13 فبراير على ملعب طيران الاتحاد، لحساب الجولة 24، وشهدت تسجيل جوندوجان لثنائية أدخلته في المنافسة على لقب هداف البريميرليج هذا الموسم.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله لاعب الوسط الإسباني “رودري” من علامة الجزاء بعد احتساب ركلة جزاء ضد لاعب وسط توتنهام هوجبيرج في الدقيقة 22.

مع بداية الشوط الثاني أضاف المتألق هذا الموسم “إيلكاي جوندوجان” الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتصويبة رائعة من داخل منطقة العمليات بعد تحصله على تمريرة بينية ذكية من رحيم سترلينج الذي تلاعب بجميع مدافعي توتنهام بشكل مثير.

وعاد إيلكاي جوندوجان ليُهدف من جديد في الدقيقة 66 بعدما انفرد بشكل صريح بحارس مرمى توتنهام هوجو لوريس إثر تمريرة طولية أرسلها حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون.

بهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي تصدره لجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي الثاني، والمنتشي بفوز عريض على ليفربول قوامه 3 أهداف لهدف في وقت سابق من مباريات اليوم.

لكن مانشستر يونايتد أمامه فرصة لتقليص فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي لـ 5 نقاط إذا ما تمكن من العودة بثلاث نقاط من ملعب هاوثرنس عندما يلاقي وست بروميتش البيون في نفس الجولة.

فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام “جوندوجان المجنون”

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