نابولي يوقف سلسلة يوفنتوس الإيجابية ويهزمه بهدف نظيف

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقف نابولي سلسلة نتائج يوفنتوس الإيجابية بفوزه عليه بهدف نظيف اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



أنقذ نابولي مدربه جينارو غاتوزو من الإقالة عندما أطاح بضيفه يوفنتوس حامل اللقب بالفوز عليه 1-صفر السبت على ملعب "دييغو مارادونا" في نابولي في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل لورنزو إنسيني الهدف الوحيد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، معيداً فريقه إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتين أمام جنوى 2-1 في الدوري السبت الماضي وأمام أتالانتا 3-1 الأربعاء الماضي في إياب مسابقة الكأس التي جرّد من لقبها بعدما تعادلا ذهابا صفر-صفر.



ووضعت النتائج المخيبة في الآونة الأخيرة غاتوزو تحت مقصلة الإقالة حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن التعثر أمام فريق السيدة العجوز قد يطيح برأسه من الإدارة الفنية للفريق الجنوبي.



لكن نابولي نجح اليوم في تلقين ضيفه درسا في الواقعية وثأر لخسارته أمامه صفر-2 في كأس السوبر في 20 كانون الثاني/يناير الماضي ملحقا به الخسارة الثالثة هذا الموسم.



كما رفع نابولي معنوياته قبل مواجهة مضيفه غرناطة الإسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



في المقابل، جاءت الخسارة في توقيت غير مناسب بالنسبة ليوفنتوس المقبل على مواجهة مضيفه بورتو البرتغالي الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وتجمّد رصيد يوفنتوس عند 42 نقطة في المركز الثالث وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس في حال فوز روما ولاتسيو غدا.



ويدين نابولي بفوزه بشكل كبير إلى حارس مرماه أليكس ميريت الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات مهاجمي يوفنتوس خصوصا البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو مورتا وفيديريكو كييزا.



واضطر غاتوزو إلى الدفاع بميريت بعد إصابة حارس مرماه الأساسي الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا خلال فترة الإحماء، فكان عند حسن ظنه.



المصدر: فرانس برس