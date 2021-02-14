مانشستر سيتي يقسو على توتنهام بثلاثية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه توتنهام هوتسبير 3-صفر اليوم السبت في الجولة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل كل من الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" (23 من ركلة جزاء) والألماني إلكاي غوندوغان (50 و66) ثلاثية كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.



ويحتل سيتي صدارة الـ"برميرليغ" برصيد 53 نقطة فيما يأتي فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز الثامن مؤقتاً بـ36 نقطة.



وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 16 مباراة له في جميع المسابقات.



وعزز غوندوغان موقعه على لائحة الهدافين برصيد 11 هدفاً بينها ثمانية أهداف هذا العام، وهو أفضل هداف لفريقه في الدوري حتى الآن.



واضطر غوندوغان إلى ترك مكانه للإسباني فيران توريس في الدقيقة 69 بسبب إصابة في عضلات المحالب.



وثأر مانشستر سيتي لخسارته أمام الفريق اللندني صفر-2 في المرحلة التاسعة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وأكد سيتي استعداده الجيد للقمم المرتقبة المقبلة ضد إيفرتون الأربعاء المقبل وأرسنال الأحد المقبل في المرحلتين 25 و26 من الدوري.



وسيحل سيتي ضيفاً في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ذهاباً في 24 شباط/فبراير الحالي قبل أن يستضيفه إياباً في 16 المقبل.



وكان مانشستر سيتي صاحب الأفضلية والاستحواذ منذ البداية وضغط بقوة بحثاً عن التهديف، لكن توتنهام كان الأقرب إلى التسجيل من ركلة حرة مباشرة سددها قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين بيمناه من خارج المنطقة فارتدت من القائم الأيسر للحارس البرازيلي إيدرسون (14).



وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء إثر عرقلة غوندوغان داخل المنطقة من لاعب الوسط الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ فانبرى لها الاسباني رودريغو قوية بيمناه كاد لوريس يبعدها بيمناه دون جدوى (23).



وأنقذ المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية من مسافة قريبة لغوندوغان، تهيأت أمام جيسوس الذي سددها فوق العارضة (43).



وعزز غوندوغان تقدم مانشستر سيتي مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة من رحيم سترلينغ داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بالقدم ذاتها من مسافة قريبة على يمين الحارس لوريس (50).



المصدر: بي إن سبورت