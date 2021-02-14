الامارات | الأرجنتيني كريسبو مدرباً لساو باولو البرازيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني كريسبو مدرباً لساو باولو البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الهداف الأرجنتيني السابق هرنان كريسبو مدرباً لفريق ساو باولو البرازيلي بحسب ما أعلن الأخير في بيان، أول من أمس. ويأتي تعيين المدرب البالغ 45 عاماً بعد قيادته ديفينسا إي خوستيسيا المتواضع إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية. ووقع المهاجم المتوج سابقاً بلقب الدوري الإنجليزي مع تشلسي والدوري الإيطالي ثلاث مرات مع إنتر عقداً لسنتين مع ساو باولو. وقال رئيس النادي جوليو كاساريس «لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضياً رائعاً وهو مدرب واعد». ويحل كريسبو بدلاً من فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

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