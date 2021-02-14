الامارات | «يلا رياضة».. برنامج إذاعي جديد يقدمه لطفي الزعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «يلا رياضة».. برنامج إذاعي جديد يقدمه لطفي الزعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أمس مجموعة «يلا» المحدودة، مالكة منصة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي، البرنامج الإذاعي الرياضي «يلا رياضة»، الذي يرصد بشكل أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، ويواكب بالتحليل أهم المباريات على الملاعب الإقليمية والعالمية. وسيقدم البرنامج الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي، الذي عمل سابقاً في التلفزيون الأردني، ثم قناة أبوظبي الرياضية وفي قناة العربية. وأفردت الحلقات الأولى من البرنامج مساحة واسعة للحديث عن بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي فاز بها بايرن ميونيخ، وحل فيها الأهلي المصري ثالثاً.

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