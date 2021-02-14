الامارات | ريال مدريد يفاضل بين 4 لاعبين لتعويض رحيل راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفاضل بين 4 لاعبين لتعويض رحيل راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «أس» الإسبانية أمس، أن ريال مدريد استقر على أربعة لاعبين يفاضل بينهم من أجل تعويض الرحيل المرتقب لقائد الفريق وصخرة دفاعه سيرجيو راموس، الذي ينتهي عقده يونيو المقبل، ولم يجدده حتى الآن.

وقالت إن الخيارات اقتصرت بشكل كبير على مدافع البايرن النمساوي ديفيد ألبا، الذي تم التوصل إلى اتفاق شفهي معه، وكذلك مدافع نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى النجم المتألق مع إشبيلية الفرنسي جولز كوندي، وأخيراً لاعب فياريال الإسباني بوتوريس.

وكان راموس رفض عرضاً من الريال بتمديد عقده موسماً واحداً مع الإبقاء على راتبه البالغ 12 مليون يورو في السنة، لكن اللاعب يريد موسمين وزيادة في راتبه، ما جعله يؤكد في تصريح أخيراً أنه سيرحل، بينما تشير وسائل إعلام إسبانية إلى أنه قد ينتقل إلى سان جرمان أو مان يونايتد.

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