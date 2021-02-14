شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستخرج تأشيرة سفر محمد عبدالشافي إلى السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الإداري لنادي الزمالك، استخراج تأشيرات سفر جميع لاعبي الفريق الكروي الأول للسنغال.

ويستعد الزمالك، للسفر إلى السنغال، لمواجهة فريق تونجيت، في ثاني جولات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ورغم عدم مشاركة، محمد عبدالشافي، في المواجهة، إلا أن الجهاز الإداري للفريق، استخرج تأشيرة دخوله إلى السنغال وفقاً لطلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.