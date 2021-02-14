شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: موسيماني وعدني بالمشاركة تدريجيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، سعادته عقب تحقيق برونزية كأس العالم للأندية.

وقال سمير لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «سعيد أن بعض الجماهير تشعر بدوري مع الأهلي، أسير على خطى السابقين من كباتن الفريق».

وأكد: «تحدثت مع لاعبي الأهلي عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية وأن الجميع يتذكر ما يتحقق من إنجاز».

وأشار: «لم نتحدث مع لاعبي الأهلي كـ(كباتن الفريق) قبل مواجهة بايرن ميونخ، قدمنا مباراة جيدة والمواجهة على أرض الملعب مختلفة تماما، كما أشاد سمير بدور أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة».

وأكد أن موسيماني تحدث معه ووعده بالمشاركة في مباريات ليس بها ضغوط لكي يعود مرة أخرى بشكل تدريجي.

وأتم: «محمود الخطيب رمز وأسطورة ونجم بالنسبة للاعبين قبل أن يكون رئيس نادٍ».