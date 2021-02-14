شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني ينتظم في تدريبات الزمالك بعد مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم أيمن حفني، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد مواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي «الأربعاء» ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وخضع حفني، لبرنامج تأهيلي مكثف، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالزمالك، للارتقاء بمستواه البدني.

ويعول جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على عودة حفني، للفريق الكثير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنه من أصحاب القدرات الفنية الخاصة.